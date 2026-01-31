Iannone e la frecciata social dopo l'addio a Elodie

Il pilota motociclistico è tornato sui social con un post che ha scatenato i fan. La frase "Le donne vanno e vengono ma la vita..." appare come una conferma della fine della relazione con la cantante,...

Il pilota motociclistico è tornato sui social con un post che ha scatenato i fan. La frase "Le donne vanno e vengono ma la vita..." appare come una conferma della fine della relazione con la cantante, mai ufficialmente annunciata.

Il post che ha infiammato il web

Dopo settimane di silenzio e voci di corridoio, Andrea Iannone ha pubblicato uno scatto accompagnato da parole che non lasciano spazio a interpretazioni benevole. I follower hanno immediatamente collegato il messaggio alla presunta rottura con la popolare artista.

Elodie mantiene il silenzio

La cantante non ha commentato né le voci di crisi né la frecciatina dell'ex compagno. Sui suoi profili social continua a condividere momenti della sua vita professionale senza alcun riferimento alla situazione sentimentale. I due erano considerati una delle coppie più glamour del panorama italiano.

Una storia nata tre anni fa

Elodie e Iannone avevano iniziato la loro relazione nel 2022, dopo che la cantante aveva concluso la storia con il rapper Marracash. Il pilota era reduce invece dalla fine del rapporto con Belen Rodriguez. La coppia aveva sempre mantenuto un profilo relativamente basso sui social.

Il like sospetto di Rocío

A rendere ancora più piccante la vicenda, il like di Rocío Muñoz Morales al post di Iannone non è passato inosservato. L'attrice spagnola, compagna di Raoul Bova, ha alimentato ulteriormente le speculazioni dei fan più attenti.