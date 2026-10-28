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Monte Sant’Angelo, la meraviglia in ogni stagione: nuove aperture dell’Info Point e sette esperienze tra cultura, natura e sapori

Dal 30 ottobre al 7 gennaio accoglienza turistica potenziata, nuovi materiali informativi e un calendario di attività gratuite per scoprire la città dei due siti UNESCO. Si parte con “Una Notte al Castello”

Un castello da esplorare di sera, il tappeto di foglie dorate della Foresta Umbra, il profumo dell’olio appena franto e la suggestione di una visita notturna nella Grotta dell’Arcangelo. A Monte Sant’Angelo prende il via il nuovo progetto “Info Point La Città dei due Siti UNESCO”, promosso da Ecogargano in collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo e finanziato da Pugliapromozione, per rafforzare l’accoglienza e accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del territorio anche nei mesi autunnali e invernali.

Il progetto si svolgerà dal 30 ottobre 2026 al 7 gennaio 2027, integrando il potenziamento del front office turistico, la realizzazione di nuovi materiali di informazione e promozione, la comunicazione digitale e un programma di sette esperienze gratuite su prenotazione.

Al centro, una destinazione da vivere attraverso quattro dimensioni complementari: cultura, spiritualità, natura e gastronomia. Dal Santuario di San Michele Arcangelo alle faggete vetuste della Foresta Umbra, entrambi patrimonio UNESCO, passando per il centro storico, i beni culturali e le tradizioni locali, il progetto propone un racconto unitario della città e del suo territorio, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini.

“Cultura, spiritualità, natura e gastronomia sono parti di uno stesso racconto: metterle in relazione significa invitare chi arriva a fermarsi più a lungo, conoscere la comunità e vivere il territorio – dichiara Rosa Palomba, vicesindaca e assessora alla cultura e al turismo -. È in questa direzione che vogliamo continuare a lavorare, per un turismo che porti opportunità alle attività locali e valore alla vita della città. Con questo progetto rafforziamo i servizi e offriamo nuove occasioni per scoprire Monte Sant’Angelo nei mesi autunnali e invernali, quando il nostro patrimonio rivela atmosfere e prospettive diverse, poiché il valore di una destinazione si misura anche nella capacità di accogliere e di trasformare una visita in un’esperienza che lasci il desiderio di tornare”.

Un’accoglienza più ampia e nuovi strumenti per conoscere il territorio

All’apertura ordinaria dal lunedì al venerdì si affiancheranno aperture prolungate del front office turistico, con orario continuato dalle 9 alle 21 il sabato, la domenica, nei ponti e nei giorni festivi. Il servizio sarà accompagnato dalla realizzazione di nuovi materiali informativi e promozionali, anche multilingue, e da una campagna di comunicazione sui canali social dell’Info Point, per raccontare le esperienze in programma e aiutare i visitatori a organizzare la propria scoperta del territorio.

Sette appuntamenti, dall’autunno al Natale

Il calendario si aprirà sabato 31 ottobre con “Una Notte al Castello”, un Halloween culturale dedicato a bambini e famiglie, con due visite guidate animate, alle 19 e alle 21. Un percorso coinvolgente tra storia, leggende e misteri del maniero, per scoprirne curiosità e segreti nell’atmosfera suggestiva della sera.

Sabato 14 novembre, alle 10, sarà la volta di “FèXtra experience”, con una visita al Frantoio Armillotta, a Macchia, e una degustazione di olio nuovo: un’occasione per conoscere da vicino una delle produzioni più rappresentative del territorio e il lavoro che ne custodisce la qualità.

Domenica 15 novembre, alle 10, “Foliage in Foresta” porterà i partecipanti nella Foresta Umbra, con ritrovo all’Elda Hotel, per un walking tour naturalistico. Tra i colori dell’autunno e il tappeto di foglie dorate che ricopre i sentieri, la passeggiata inviterà a immergersi nei suoni e nei paesaggi della foresta.

Il programma proseguirà domenica 6 dicembre, alle 10, con “La porta del cielo”, una visita guidata alla scoperta dei punti più alti della città, tra scorci, panorami e storie che invitano a guardare Monte Sant’Angelo da nuove prospettive. La partenza è prevista dall’Info Point.

Lunedì 7 dicembre, alle 21, “Una notte in Grotta” offrirà l’opportunità di visitare la Grotta del Santuario di San Michele Arcangelo nell’atmosfera raccolta delle ore serali, con ritrovo all’Info Point.

Con l’avvicinarsi delle festività, domenica 13 dicembre, alle 10, il “Walking tour” accompagnerà i partecipanti nel centro storico, unendo la scoperta del patrimonio culturale a un aperitivo con prodotti della tradizione gastronomica natalizia. Partenza dall’Info Point.

A chiudere il calendario sarà “Il paese delle meraviglie”, domenica 20 dicembre, alle 16: una visita guidata narrativa dedicata ai bambini e alle famiglie, per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle storie e dei luoghi della città, stimolandone la curiosità e lo stupore. Il ritrovo è all’Info Point; l’età consigliata è dai 6 ai 12 anni.

Il programma punta a favorire la scoperta di Monte Sant’Angelo durante tutto l’anno, rendendo l’Info Point non soltanto uno spazio di orientamento, ma anche il punto di partenza per esperienze capaci di mettere in relazione visitatori, comunità e patrimonio.

Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 0884 562062



infopoint@lacittadeiduesitiunesco.it

www.lacittadeiduesitiunesco.it