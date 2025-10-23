Attualità CapitanataViaggi

I voli tra Bologna e Foggia ogni martedì e sabato

Redazione23 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I voli tra Bologna e Foggia ogni martedì e sabato

Aggiungiti ai tantissimi passeggeri che in questi tre anni hanno già scelto di volare da o per #Foggia. In queste vacanze di Natale puoi volare tra Bologna e Fogga a partire da €49,99 ogni martedi e sabato ❤️

Un’occasione unica da non perdere ⭐ Scegli anche tu di volare da o per Foggia ✌

Per tutte le informazioni visita il nostro sito www.mondoginolisa.it/aeroporto

biglietti in vendita

Redazione23 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]