I supermercati più convenienti d’Italia: la classifica

L’Italia è il paese del buon cibo, senza ombra di dubbio i supermercati italiani hanno una selezione di prodotti di altissimo livello per far fronte ad una sempre crescente attenzione da parte dei clienti, Altroconsumo ha studiato i supermercati più convenienti d’Italia. In un panorama nazionale caratterizzato da una vasta scelta tra supermercati, ipermercati e discount, molte famiglie italiane si trovano di fronte alla sfida di scegliere il punto vendita più conveniente. Orientarsi tra offerte, promozioni e listini prezzi non è sempre semplice, ma necessario per poter far quadrare i conti. Per questo, una classifica aggiornata dei supermercati più economici diventa uno strumento prezioso per ottimizzare la spesa.

Queste le migliori opzioni per risparmiare nel 2024, pubblicata dall’importante rivista Altroconsumo. fornendo una panoramica dettagliata delle catene più convenienti, dei dati regionali e delle città con il maggior potenziale di risparmio. Al momento Eurospin si conferma la catena di discount più grande in termini di numero di punti vendita, abbiamo pubblicato quali sono i prodotti migliori di Eurospin.

Ecco la lista dei supermercati più convenienti d’Italia

Secondo l’indagine annuale condotta da Altroconsumo, importante rivista di riferimento, che ha analizzato oltre 1,4 milioni di prezzi in 1.140 punti vendita distribuiti in 65 città italiane, il discount tedesco Lidl si attesta al primo posto tra i supermercati più economici. Ecco quali sono i prodotti migliori di Lidl. Questo studio evidenzia che una famiglia di quattro persone, acquistando prodotti a basso costo da Lidl, può risparmiare fino a 3.400 euro l’anno, rispetto alla spesa media nazionale di 9.128 euro stimata dall’Istat.

Discount e supermercati economici

Lidl

Origine: Catena di discount tedesca.

Forza: Prezzi bassi e grande assortimento di marchi privati.

Specialità: Promozioni settimanali su alimentari, articoli per la casa e abbigliamento.

Eurospin

Origine: Discount italiano.

Forza: Prodotti di qualità a prezzi competitivi, con focus su marchi privati.

Specialità: Prodotti locali e promozioni a tema regionale.

Aldi

Origine: Discount tedesco.

Forza: Prezzi bassi e una selezione crescente di prodotti biologici ed eco-sostenibili.

Specialità: Marchi esclusivi e settori non alimentari innovativi.

IN’s Mercato

Origine: Discount italiano, parte del Gruppo PAM.

Forza: Prezzi aggressivi su prodotti di uso quotidiano.

Specialità: Promozioni locali e un assortimento essenziale.

MD

Origine: Discount italiano.

Forza: Marchio noto per la qualità dei prodotti freschi e le collaborazioni con aziende italiane.

Specialità: Ottimi prezzi su carne, frutta e verdura.

Penny Market

Origine: Discount tedesco.

Forza: Promozioni settimanali e un focus su prodotti di marca a basso costo.

Specialità: Ampia gamma di prodotti freschi.

Todis

Origine: Discount italiano.

Forza: Ampia scelta di prodotti italiani a prezzi contenuti.

Specialità: Marchi privati e prodotti regionali.

Supermercati tradizionali più convenienti

Esselunga Superstore

Origine: Catena italiana di supermercati.

Forza: Ottimo assortimento e promozioni frequenti su prodotti di marca.

Specialità: Prodotti freschi di alta qualità, tra cui pesce e gastronomia.

Esselunga

Origine: Variante tradizionale dei Superstore.

Forza: Convenienza unita a servizi come spesa online e consegna a domicilio.

Specialità: Marchio privato Esselunga Equilibrio per prodotti salutari.

Interspar Origine: Parte del Gruppo Despar, di origine austriaca.

Forza: Promozioni regolari e assortimento ampio.

Specialità: Prodotti internazionali e di marca a prezzi vantaggiosi. Carrefour Origine: Catena francese.

Forza: Diverse dimensioni di punti vendita, da ipermercati a minimarket.

Specialità: Marchio proprio e prodotti gourmet a buon prezzo. Ipercoop Origine: Marchio delle cooperative italiane.

Forza: Prodotti di qualità, soprattutto per freschi e biologici.

Specialità: Focus sulla sostenibilità e promozioni a tema sociale. Bennet Origine: Catena italiana di ipermercati.

Forza: Ottime offerte sui prodotti di marca e ampia selezione.

Specialità: Articoli per la casa e tecnologia a prezzi scontati. Spazio Conad Origine: Formato ipermercato del Gruppo Conad.

Forza: Grande assortimento e focus su prodotti italiani.

Specialità: Promozioni settimanali e offerte su grandi volumi. Pam Origine: Catena italiana.

Forza: Prezzi competitivi su prodotti freschi e confezionati.

Specialità: Marchio privato “Pam Panorama”. Eurospar Origine: Parte del Gruppo Despar.

Forza: Ottime offerte su alimentari freschi e prodotti locali.

Specialità: Promozioni sui prodotti premium. Coop Origine: Cooperativa italiana.

Forza: Qualità garantita, con attenzione alla sostenibilità.

Specialità: Marchio Coop Vivi Verde per il biologico. Conad Superstore Origine: Versione ampliata del formato Conad.

Forza: Ampio assortimento di prodotti di qualità.

Specialità: Offerte settimanali su prodotti di marca. Conad Origine: Catena italiana di supermercati.

Forza: Promozioni su prodotti locali e nazionali.

Specialità: Marchi privati, tra cui Conad Percorso Qualità. Tigre Origine: Catena italiana di supermercati, parte del Gruppo Gabrielli.

Forza: Offerte competitive su alimentari freschi e confezionati.

Specialità: Focus sui prodotti locali. Famila Superstore Origine: Parte del Gruppo Selex.

Forza: Grandi punti vendita con un’offerta variegata.

Specialità: Sconti su tecnologia e articoli per la casa. Carrefour Market Origine: Formato ridotto di Carrefour.

Forza: Convenienza e comodità per la spesa quotidiana.

Specialità: Promozioni frequenti sui prodotti freschi.

Le prime sette posizioni sono dominate dai discount, sinonimo di risparmio e convenienza. Tra i supermercati tradizionali, Esselunga Superstore, posizionata all’ottavo posto, si distingue come il marchio più economico.

supermercati più convenienti d’Italia – www.ilsipontino.net

Inflazione e strategie dei supermercati per combatterla

L’indagine di Altroconsumo rileva un rallentamento nell’aumento dei prezzi rispetto al 2023: l’incremento medio è stato del 3,3%, contro il 18% dell’anno precedente. Interessante notare che alcune catene, soprattutto discount, hanno persino abbassato i prezzi in determinate categorie. Questo trend ha reso i discount ancora più competitivi rispetto a supermercati e ipermercati, dove gli aumenti sono stati più consistenti.

Dove acquistare prodotti di marca risparmiando?

Per chi preferisce prodotti di marca, Altroconsumo ha stilato una classifica specifica, escludendo i discount, dove tali prodotti sono meno rappresentati.

Classifica dei supermercati più convenienti per i prodotti di marca:

Bennet Esselunga Esselunga Superstore Famila Superstore Spazio Conad Interspar Carrefour Conad Superstore Ipercoop Tigre

Questi risultati dimostrano che anche tra i supermercati tradizionali esistono opportunità di risparmio significative, scegliendo con attenzione.

Le città più convenienti per fare la spesa

Il risparmio potenziale varia significativamente da una città all’altra. In generale, il Nord Italia offre più opportunità di risparmio rispetto al Centro e al Sud.

Città più economiche:

Cremona – Risparmio fino al 25% (circa 2.000 euro l’anno per una famiglia media). Como Roma Verona Milano

Città meno convenienti:

Reggio Calabria e Catanzaro – Risparmio inferiore all’1% (meno di 100 euro all’anno).

e – Risparmio inferiore all’1% (meno di 100 euro all’anno). Teramo, Napoli e Savona – Risparmio sotto il 3% (circa 200 euro).

Al Sud e nelle Isole, il gap tra i supermercati più economici e quelli più costosi si riduce, limitando il potenziale risparmio.

La classifica della soddisfazione dei consumatori

Altroconsumo ha coinvolto oltre 9.500 soci per valutare i supermercati in base a fattori come convenienza, assortimento, qualità dei prodotti e comfort dei punti vendita.

Migliori supermercati secondo i consumatori:

Esselunga Ipercoop/Coop&Coop NaturaSì Coop Famila Superstore/IperFamila Interspar Tigros Conad Superstore/Spazio Conad Emisfero Eurospar

Migliori discount:

Eurospin Aldi Prix Lidl MD Discount

Scegliere il supermercato giusto può fare una grande differenza nel bilancio familiare. Mentre i discount continuano a dominare la classifica della convenienza, anche tra i supermercati tradizionali esistono opzioni interessanti, soprattutto per chi predilige prodotti di marca.

Infine, le differenze geografiche sottolineano come la scelta del punto vendita più conveniente possa variare non solo in base alla catena, ma anche alla città e alla regione in cui ci si trova.