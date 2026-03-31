I riti e le tradizioni della Settimana Santa a Monte Sant’Angelo
MONTE SANT’ANGELO – I RITI E LE TRADIZIONI DELLA SETTIMANA SANTA NELLA CITTÀ DELL’ARCANGELO MICHELE
Suggestivi ed emozionanti sono i riti della Settimana Santa nella Città dei due Siti UNESCO.
Dal 2 al 6 aprile 2026, la città dell’Arcangelo Michele rinnova un patrimonio di fede, devozione e cultura popolare che attraversa le chiese, le strade e i luoghi simbolo della nostra storia.
Tra gli appuntamenti principali in programma:
GIOVEDÌ 2
dalle ore 18, in tutte le chiese | VISITA AI “SEPOLCRI”
VENERDÌ 3
ore 7 / Delegazione Macchia | IN CAMMINO SULLA SCANNAMUGLIERA con Monte Sant’Angelo Francigena
UFFICIO DELLE TENEBRE / Chiesa di San Benedetto
ore 9.30 | RITO DELLE LAMENTAZIONI
ore 11.30 | RITI del MISERERE e del TERREMOTO
ore 18.30 / Chiesa di San Francesco | PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO
DOMENICA 5 – PASQUA
ore 20.30 / Corso Vittorio Emanuele | SPARO DELLA QUARANTÉNE [Associazione Insieme Per]
LUNEDÌ 6 – Lunedì dell’Angelo
ore 11 | SANTA MESSA NELLA CHIESETTA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI