Monte Sant'Angelo

I riti e le tradizioni della Settimana Santa a Monte Sant’Angelo

Redazione31 Marzo 2026
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MONTE SANT’ANGELO – I RITI E LE TRADIZIONI DELLA SETTIMANA SANTA NELLA CITTÀ DELL’ARCANGELO MICHELE

Suggestivi ed emozionanti sono i riti della Settimana Santa nella Città dei due Siti UNESCO.

Dal 2 al 6 aprile 2026, la città dell’Arcangelo Michele rinnova un patrimonio di fede, devozione e cultura popolare che attraversa le chiese, le strade e i luoghi simbolo della nostra storia.

Tra gli appuntamenti principali in programma:

🔴 GIOVEDÌ 2

📍 dalle ore 18, in tutte le chiese | VISITA AI “SEPOLCRI”

🔴 VENERDÌ 3

📍 ore 7 / Delegazione Macchia | IN CAMMINO SULLA SCANNAMUGLIERA con Monte Sant’Angelo Francigena

UFFICIO DELLE TENEBRE / Chiesa di San Benedetto

📍 ore 9.30 | RITO DELLE LAMENTAZIONI

📍 ore 11.30 | RITI del MISERERE e del TERREMOTO

📍 ore 18.30 / Chiesa di San Francesco | PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO

🔴 DOMENICA 5 – PASQUA

📍 ore 20.30 / Corso Vittorio Emanuele | SPARO DELLA QUARANTÉNE [Associazione Insieme Per]

🔴 LUNEDÌ 6 – Lunedì dell’Angelo

📍 ore 11 | SANTA MESSA NELLA CHIESETTA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI

Redazione31 Marzo 2026
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