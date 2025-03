[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I risultati degli screening eseguiti nella “Giornata Internazionale della donna”

Effettuati complessivamente 1.186 esami grazie alla collaborazione

tra Regione Puglia, ASL Foggia e Farmacie

Effettuati complessivamente 1.186 screening gratuiti. Questi i risultati delle attività svolte durante la “Giornata internazionale della donna” organizzata dalla ASL Foggia. Obiettivo, sensibilizzare i cittadini sulla rilevanza della diagnosi tempestiva, un’azione che permette di ridurre i fattori di rischio, fermare l’evoluzione di molte malattie e diminuirne le conseguenze. Un invito alla prevenzione che è stato esteso anche agli uomini, per ribadire che la salute è un diritto di tutti e non ha distinzione di genere e per sottolineare l’importanza della cultura per la prevenzione come atto di responsabilità individuale e collettiva. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Puglia, ASL Foggia e Farmacie.

LE PRESTAZIONE EFFETTUATE:

675 Pap Test cervice uterina

60 Mammografie

393 Test rapidi per lo screening del tumore del colon retto

58 Test rapidi per lo screening HCV (ricerca degli anticorpi contro il virus dell’Epatite C)

“La prevenzione è un prezioso alleato per la salute, dichiara il Direttore generale dell’ASL Foggia Antonio Nigri. Gli screening sono uno dei punti cardine del piano delle nostre attività definito con il fine di promuovere l’informazione, la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce di diverse patologie, in modo da intervenire prima che la malattia si sviluppi o progredisca”.

La promozione della salute e del benessere sono stati il filo conduttore di questa iniziativa diramata sul territorio provinciale.