I favoriti di Sanremo 2024 secondo i social

Manca sempre meno alla prima serata della 74^ edizione del Festival di Sanremo, ma chi sono i favoriti secondo i social?Resi noti i 30 artisti in gara, i titoli e il testo dei loro brani, manca soltan...

Manca sempre meno alla prima serata della 74^ edizione del Festival di Sanremo, ma chi sono i favoriti secondo i social?

Resi noti i 30 artisti in gara, i titoli e il testo dei loro brani, manca soltanto l'ascolto su Rai 1 per farsi un'idea su chi potrebbe essere il vincitore di questo Sanremo 2024. Intanto avanzano scommesse e pronostici sui social A differenza della scorsa edizione, quest'anno sembrerebbe non esserci un vincitore annunciato, stando a quanto detto da chi ha già ascoltato le canzoni in gara. Tra i cantanti più quotati sembrerebbero esserci: Annalisa, Angelina Mango, Geolier e la sempreverde Loredana Berté.

"Quote rose" per Sanremo 2024

Una vittoria femminile al festival di Sanremo manca dal 2014, quando trionfò Arisa con Controvento. Dopodiché sul gradino più alto del podio soltanto voci maschili. Quest'anno le candidate numero uno alla vittoria sarebbero proprio le "quote" rosa . Infatti, in finale, secondo i pronostici dei social, la regina della hit parate dell'estate 2023 Annalisa, la vincitrice della categoria canto di Amici 2023 e la scatenatissima imperatrice del rock italiano, Loredana Berté. Tra le papabili vincitrici, secondo i social anche la debuttante al Festival, Alessandra Amoroso.