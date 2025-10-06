I Fatti Vostri ritorna in grande stile: le novità della nuova stagione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La data di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, ha segnato il ritorno su Rai2 de I Fatti Vostri con la sua 36ª edizione. Dopo un rinvio strategico, la nuova stagione si presenta con volto rinnovato ma con la missione storica invariata: raccontare la vita quotidiana degli italiani con calore e partecipazione. Al timone, Anna Falchi e la new entry Flavio Montrucchio. Scenografia moderna, rubriche familiari, e un gioco telefonico interattivo pronto a dare voce al pubblico da casa.

La piazza che cambia (senza tradire l’anima)

La nuova edizione vuole essere un equilibrio delicato: innovare, ma senza stravolgere ciò che ha reso I Fatti Vostri un appuntamento affettuoso per tante famiglie. La scenografia è stata ridisegnata per essere più fluida, calda, accogliente, al fine di creare uno spazio dove la distanza tra chi è in studio e chi guarda da casa si assottiglia. Il debutto è stato spostato dal 29 settembre al 6 ottobre: ufficialmente per completare il restyling dello studio e affinare i dettagli tecnici del nuovo gioco telefonico. Questo ritardo, inevitabile per scommettere su una partenza solida, ha però scatenato qualche malumore sui social e qualche critica sull’effettiva necessità di tornare con novità così “pesanti”. “È una sensazione incredibile. Sapendo che dietro ci sono decenni di storia della tv e grandi nomi come Michele Guardì, ti fa capire subito l’importanza e la responsabilità del ruolo” ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni Flavio Montrucchio, che quest’anno condurrà lo show in coppia con Anna Falchi. Il suo inserimento affianca l’esperienza consolidata di Falchi, già volto noto negli ultimi anni del programma. L’inedito più intrigante è senza dubbio il “gioco telefonico interattivo”: gli spettatori avranno modo di partecipare attivamente da casa, trasformandosi — almeno in certi momenti — da osservatori passivi a protagonisti sullo schermo. Se ben gestito, potrebbe essere il trait d’union tra la platea storica e chi cerca format con maggiore coinvolgimento. Ma è anche un terreno scivoloso: basta una regola poco chiara, una gestione confusa o una dinamica poco emozionante per far percepire forzatura anziché naturale evoluzione. Allo stesso tempo, le rubriche che il pubblico ama rimangono: storie di vita, cronaca semplice, curiosità, ospiti, personaggi noti e meno noti. I Fatti Vostri vuole continuare a raccontare l’Italia delle persone comuni, senza perdere il filo del racconto dal basso. L’orchestra e l’accompagnamento musicale, storici elementi del format, restano e sono del resto elementi essenziali per mantenere quella familiarità sonora che ha sempre contribuito all’identità del programma. Ciò che resta da verificare è se la nuova formula riuscirà a evitare gli inevitabili momenti di “rodaggio” che ogni rilancio comporta. Nel corso delle prime puntate emergono sempre sfasature: pause troppo lunghe, tempi che non funzionano, cali di ritmo. Falchi e Montrucchio avranno bisogno di costruire intesa rapidamente, perché lo spettatore moderno, pur affezionato, è impaziente. La chiave sarà non rompere quel sentimento di “piazza” — la sensazione di trovarsi in uno spazio condiviso, vivo, affollato rimane fondamentale — ma alleggerirlo, accompagnarlo verso l’oggi senza farlo implodere. Se la novità del gioco telefonico saprà inserirsi con naturalezza, potremo assistere a una stagione che rilancia il programma senza tradirlo. Se invece risulterà artificiosa, il rischio è di perdere i veri aficionados de I Fatti Vostri, che seguono il programma per affetto e non semplicemente per ammazzare il tempo.