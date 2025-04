[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Edizione del “Vieste Padel week”🎾,evento dedicato a tutti coloro che vogliono passare 3 giorni nella spettacolare cittadina di Vieste ( Gargano ), unendo sport, relax e tanto divertimento sui campi di ultima generazione del Centro sportivo S.TA.R.🎾🏟️

Nella bellissima e caratteristica Città di Vieste dal 13 al 15 Giugno si svolgerà il torneo di Padel a tutti coloro che amano unire sport e divertimento .☀️

REGOLAMENTO :

Il torneo è aperto a tutte le categorie: maschile e misto.

Le coppie partecipanti saranno suddivise in gironi da 4, le gare si disputeranno nella giornata di venerdì ( in base agli orari di arrivo) e sabato. La domenica sarà dedicata alle fasi finali.

Ogni coppia avrà un minimo di 4 partite garantite.

Ogni partecipante avrà diritto al kit di benvenuto( maglia personalizzata dell’evento e vari gadget).

Il pacchetto offerto include l’ospitalità nel villaggio turistico situato nel parco nazionale del gargano per chi ama la natura per 3 giorni di relax totale.

Si possono utilizzare tutti i servizi offerti dalla nostra struttura quali:

piscina

-animazione

-spettacoli

-giochi di gruppo

-campi da calcio e tennis

-navette da per la spiaggia.

Le nostre offerte prevedono pacchetti di mezza pensione o pensione completa presso i nostri ristoranti in riva al mare ,in base alle esigenze di tutti.

Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria con trofei e premi speciali.🏆

NON PERDERTI QUESTA OCCASIONE!!!🎾☀️

INFO e iscrizioni:

📧asdlalamanfredonia@gmail.com

Whatsapp 340 1426364