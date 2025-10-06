I Coma Cose ufficializzano la rottura: “È tempo di camminare da soli”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo mesi di rumors e pettegolezzi che parlavano sia di crisi che di separazione i Coma Cose poco fa hanno ufficializzato la loro rottura.

L’annuncio è stato fatto direttamente da loro tramite un post pubblicato su Instagram, la didascalia inizia così: “Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati“. Ci hanno tenuto a precisare che è stata una decisione presa insieme negli ultimi mesi, per un po’ però hanno preferito non dire nulla per metabolizzarla e rispettare i loro impegni. Hanno anche detto che col tempo la grande sinergia lavorativa ha divorato la vita privata facendola spegnere. Avevano deciso di ‘congelare’ il progetto Coma_cose per prendersi del tempo per loro, ma si sono resi conto che ormai erano una coppia solo sul palco.

I Coma Cose si dicono addio dopo 10 anni d’amore: Fausto e Francesca si erano sposati da un anno

Nella didascalia del post pubblicato per annunciare la fine della loro storia d’amore ha precisato che sono stati dieci anni strepitosi. L’amore però a volte si trasforma ed è quello che è successo a loro, però saranno sempre qualcosa di irripetibile e speciale.

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano del duo musicale Come_cose hanno fatto sapere che non c’è alcun rancore tra loro ed è per questo che faranno di tutto per non perdersi di vista. Hanno poi aggiunto: “Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti”.