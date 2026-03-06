House of Gucci stasera in tv su Rai 2: trama, cast e storia del film con Lady Gaga e Adam Driver

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera, venerdì 6 marzo, in prima serata su Rai 2 alle 21.20, andrà in onda il film “House of Gucci”, diretto dal regista Ridley Scott. La pellicola racconta la storia della celebre famiglia Gucci, tra potere, lusso, rivalità e uno dei casi di cronaca nera più noti legati al mondo dell’alta moda italiana.

Il film vede protagonisti Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e Jeremy Irons, in un racconto cinematografico che unisce storia, spettacolo e dramma familiare.

House of Gucci stasera su Rai 2: la trama del film

La vicenda prende il via nella Milano degli anni Settanta, quando Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga, incontra Maurizio Gucci, giovane studente di giurisprudenza e erede della celebre casa di moda fondata dal nonno Guccio Gucci.

Tra i due nasce una relazione intensa che porta presto al matrimonio, nonostante l’opposizione del padre di Maurizio, Rodolfo Gucci, convinto che Patrizia sia interessata soprattutto al prestigio e alla ricchezza della famiglia.

Con il passare degli anni Patrizia entra sempre più nelle dinamiche dell’impero Gucci, spingendo il marito a prendere un ruolo centrale nella gestione dell’azienda. Attorno a loro si sviluppano tensioni e rivalità interne alla famiglia, tra ambizioni personali e lotte di potere.

La crisi tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci

Nel film emerge progressivamente la crisi del matrimonio tra Patrizia e Maurizio. Le pressioni legate alla gestione dell’azienda e le dinamiche familiari contribuiscono ad allontanare i due.

La situazione precipita definitivamente quando Maurizio si separa dalla moglie e inizia una relazione con Paola Franchi. Da quel momento il rapporto tra i due ex coniugi si trasforma in un conflitto sempre più acceso.

La storia si conclude con l’episodio che ha segnato la cronaca italiana degli anni Novanta: l’omicidio di Maurizio Gucci nel 1995, un caso che ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Il cast internazionale del film

Uno degli elementi più spettacolari del film è il cast internazionale. Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, mentre Adam Driver veste i panni di Maurizio Gucci.

Nel film compaiono anche grandi nomi del cinema come:

• Al Pacino, nel ruolo di Aldo Gucci

• Jeremy Irons, che interpreta Rodolfo Gucci

• Jared Leto, nei panni di Paolo Gucci

• Salma Hayek, che interpreta Giuseppina Auriemma

La presenza di attori di fama mondiale contribuisce a rendere il film uno dei titoli più spettacolari dedicati al mondo della moda.

Dove è stato girato House of Gucci

Gran parte del fascino del film deriva dalle location italiane scelte per le riprese. Il set principale è stato allestito a Roma, dove sono state girate alcune scene importanti della storia.

Le riprese si sono poi spostate anche in altre città simbolo della moda e dell’eleganza italiana, tra cui Milano e Firenze. Alcune sequenze sono state realizzate anche sul Lago di Como, nella suggestiva Villa del Balbiano.

Tra le altre ambientazioni utilizzate nel film ci sono anche le Alpi della Valle d’Aosta, impiegate per ricreare la località svizzera di St. Moritz.

Curiosità su House of Gucci

La produzione del film ha attraversato diverse fasi, soprattutto per quanto riguarda la scelta del cast. Prima di affidare il ruolo di Patrizia Reggiani a Lady Gaga, erano state prese in considerazione anche altre attrici internazionali.

Anche per il personaggio di Maurizio Gucci erano stati valutati diversi attori, prima della scelta definitiva di Adam Driver.

Con “House of Gucci”, Ridley Scott racconta quindi una storia fatta di fascino, ambizione e tragedia, mostrando il lato più oscuro di una delle famiglie più celebri della moda mondiale.