Ho deciso di ripulire le scritte negli eremi, qualcuno vuole aiutarmi? La proposta di un volontario

Riceviamo e pubblichiamo “Buonasera, oggi ho iniziato a ripulire quelle scritte dall’eremo di San Giovanni, tra gli eremi di Pulsano, è quello più vicino a Manfredonia. Vi scrivo per chiedervi di aiutarmi, si può andare in autonomia quando volete, basta essere muniti di spazzola di ferro e meglio ancora se si ha pure un avvitatore con accessorio (la spazzola per l avvitatore l ho pagata 2€) e iniziare a grattare quelle orribili scritte. Sono sicuro che mi aiuterete, come è già successo l anno scorso quando abbiamo fatto a pezzi l auto che stava sempre a Pulsano.“

il messaggio ricevuto oggi da Luciano Paoloantonio che cerca volontari. Luciano era già stato autore tempo fa di un’altra operazione di pulizia di Un’auto abbandonata nella valle di Pulsano, gli amanti del Gargano lanciano l’iniziativa per rimuoverla smontandola in tanti pezzi

41.673569,15.911392 Questa è la posizione dell’eremo di San Giovanni