Helena Prestes vola in Sardegna con Javier Martinez: presentazioni in famiglia per lei

Helena Prestes ha fatto molto parlare in queste ultime settimane dopo le dichiarazioni del suo ex fidanzato. Dopo la bufera medicata che l’ha portata a diramare un comunicato sui social per difendere la sua relazione con Javier Martinez, l’ex gieffina è volata in Sicilia dove ha preso parte ad un’esperienza da sogno insieme a Giulia Calcaterra, un’influencer da oltre 1 milioni di seguaci su Instagram. Una volta tornata a Milano, la donna ha riabbracciato il pallavolista argentino conosciuto all’interno del Grande Fratello. Helena Prestes e il compagno sono apparsi felici e sorridenti durante un pranzo in famiglia insieme alla sorella di lei ed il figlio. Gli Helevier sembrano aver ritrovato la serenità dopo i venti di burrasca di queste ultime settimane.

Helena Prestes è volata in Sardegna per conoscere la famiglia di Javier Martinez

Nel frattempo, la coppia ha nuovamente lasciato Milano per una nuova avventura. Questa volta, gli Helevier hanno deciso di raggiungere la Sardegna, dove risiede la famiglia del pallavolista argentino. Ad annunciare la notizia è stato Alessandro Rosica che in un post pubblicato nel suo profilo Instagram ha scritto: “Helena Prestes e Javier Martinez in direzione Cagliari. Super affiatati e innamorati. Tutto il tempo abbracciati.” Il gossiparo ha poi aggiunto la foto della coppia mentre è in procinto di prendere l’aereo. Per la modella brasiliana è il momento di conoscere la famiglia del compagno e fare le presentazioni ufficiali. A distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello, la coppia appare più innamorata e unita che mai.