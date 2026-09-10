Helena Prestes vittima di una nuova disavventura? Cos’è accaduto

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Helena Prestes continua ad essere seguitissima sui social dov’è solita aggiornare i fans di quello che fa nel corso della sua giornata. La modella brasiliana ha rivelato di essere rimasta vittima di una nuova disavventura dopo aver reso noto di aver perso il telefono nei giorni scorsi. Un utente su X ha rivelato l’accaduto: “Il mondo è bello perché è vario: c’è chi è triste perché le manca un amico e chi piange perché le manca il tablet”. La compagna di Javier Martinez si sarebbe resa protagonista di un amaro sfogo nel suo canale abbonamento dopo aver perso il suo tablet, che l’era stato regalato dai suoi fans. Un nuovo spiacevole episodio per Helena Prestes dopo la perdita del telefono prima dell’arrivo a Venezia dov’è stata ospite di un evento legato al Festival del cinema.

Helena Prestes sta lavorando ad una nuova campagna

Nonostante il momento non proprio fortunato, Helena Prestes continua a siglare collaborazioni su collaborazioni. La modella brasiliana ed ex concorrente del Grande fratello sta lavorando ad una nuova campagna pubblicitaria che verrà resa pubblica prossimamente. Un momento in cui la donna non può fare affidamento su Javier Martinez, il quale è impegnato nelle riprese di The Fifty, la cui seconda edizione arriverà nel 2027 su Amazon Prime Video salvo cambi di programmazione dell’ultimo momento.