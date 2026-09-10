Affari Tuoi, la nuova edizione non convince: Stefano De Martino travolto dalle critiche

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Lo scorso 7 settembre è iniziata la nuova stagione televisiva della Rai. Tra i programmi che sono tornati in onda vi è Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi ha visto uno studio rinnovato, complice il trasferimento da Roma a Milano e nuovi siparietti con protagonista Herbert Ballerina. Un inizio stagione che ha deluso un po’ le aspettative da parte del pubblico. In rete sono apparsi molti commenti di critica verso Affari Tuoi e Stefano De Martino. Un utente è apparso parecchio critico sui nuovi sketch presentati durante il programma, tanto da scrivere su X: “se anche a Sanremo ci saranno questi teatrini imbarazzanti e soprattutto terrificanti giuro che do fuoco alla televisione”. Un altro, invece, ha scritto: “Ma al pubblico piacciono ste scene oggettivamente demenziali ? Al pubblico pare di no, visto il calo continuo.

Questo è il varietà promesso col nuovo studio?”

La nuova edizione di Affari tuoi delude il pubblico

La nuova stagione di Affari tuoi non è partita col piede giusto. Il gioco dei pacchi non sta ottenuto i dati di ascolto sperati. Le prime puntate del programma sono state viste da 2 milioni di telespettatori, non riuscendo però a sbaragliare la concorrenza de La ruota della fortuna che ha totalizzato quasi 3 milioni di utenti per il 23% di share. Il pubblico sembra ancora preferire Gerry Scotti, che ha ottenuto clamorosi ascolti nel corso di tutta la stagione estiva. Riuscirà Stefano De Martino a risalire la china com’era già successo in passato?

Ma al pubblico piacciono ste scene oggettivamente demenziali ? Al pubblico pare di no, visto il calo continuo.

Questo è il varietà promesso col nuovo studio?#ascoltitv #affarituoi #laruotadellafortuna pic.twitter.com/DXmI98tj9X — Master (@MasterAb88) September 9, 2026







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