Helena Prestes vittima di una disavventura in Sicilia: cos’è successo

Helena Prestes è tornata sui social dopo la bufera mediatica che l’ha travolta in questo ultimo periodo per via delle dichiarazioni del suo ex fidanzato. La modella brasiliana è volata in Sicilia dove ha preso parte ad un’esperienza da sogno a bordo di un veliero con un noto brand italiano di moda. In questo frangente, l’ex gieffina ha mostrato il suo fisico da urlo e le sue grandi doti da sportiva. Nel corso delle ultime ore, però, Helena Prestes è rimasta vittima di una disavventura insieme al resto del team con cui ha lavorato. La fidanzata di Javier Martinez ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Aereo in ritardo“, dove la su vede distesa sul pavimento dell’aeroporto in attesa dell’aereo di ritorno per Milano.

Helena Prestes bloccata in aeroporto in Sicilia insieme a Giulia Calcaterra

Problemi per Helena Prestes nel viaggio di ritorno verso Milano. La modella brasiliana è rimasta bloccata in aeroporto insieme al resto del team con cui ha lavorato per alcune ore a causa del ritardo dell’aereo. Nonostante questo, la donna non si è persa d’animo, tanto da farsi immortalare mentre balla insieme ad altre persone tra cui Giulia Calcaterra. Le due donne sono reduci da un’esperienza da sogno a bordo del veliero dove hanno scattato foto, si sono cimentate in alcuni tuffi e provato la tavola da wakebord. La modella brasiliana ha così ritrovato il sorriso dopo che era stata travolta da voci di tradimento ai danni di Javier Martinez a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato.