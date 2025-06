Helena Prestes e Javier Martinez conquistano Capri: “autentici, connessi e misurati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati gli assoluti protagonisti dell’ultima edizione di Vip Champions, in programma nei primi di giugno sull’isola di Capri. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello ha preso parte a diverse attività dell’evento, apparendo complici e innamorati. Gli Helevier hanno ottenuto molto successo dopo la loro esperienza televisiva, tanto che il loro arrivo nell’isola campana ha suscitato parecchio interesse mediatico. Il portale 361 Magazine presente all’evento ha raccontato alcuni retroscena sulla partecipazione della coppia. A quanto trapelato, Helena Prestes e Javier Martinez avrebbero saputo muoversi con ingegno all’interno dell’evento, bilanciando benissimo intrattenimento e attività professionali. Nel portale si leggono le seguenti parole: “il tutto senza mai perdere la cifra stilistica che li contraddistingue: autentici, connessi, misurati.“

Nuovo successo per Helena Prestes e Javier Martinez a Capri

Gli Helevier hanno avuto successo a Capri dove era in programma Vip Champions, un evento in cui imprenditori e personaggi dello spettacolo s’incontrano. Sempre 361 Magazine ha fatto sapere che Javier Martinez e Helena Prestes hanno conquistato per il loro modo di sapersi raccontare con intelligenza. Insomma, la coppia continua ad essere riempita di elogi in seguito alla loro partecipazione al Grande Fratello. Solo di recente, Jessica Morlacchi aveva parlato dei due, facendo una rivelazione nel corso di un’intervista radiofonica a Non succederà più. In quell’occasione, l’artista romana aveva dichiarato le seguenti parole: “Io li vedo più innamorati che mai, li seguo sui social e metto i cuoricini alle storie, ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio, ci scappa qualche videochiamata”.