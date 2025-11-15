Helena Prestes vacanza da sogno in Brasile tra yoga e kite surf

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di mesi dalla sua partecipazione al Grande fratello, noto reality show di Canale 5. La modella brasiliana si trova da più di una settimana in Brasile, paese dov’è nata e cresciuta prima di arrivare in Italia dove ha trovato il successo. L’ex gieffina ha preso parte ad un viaggio-lavoro con Cometa Living, un club esclusivo di membri con la passione per il kite surf. In questi giorni, la compagna di Javier Martinez ha postato alcuni video e foto della sua esperienza in Brasile su Instagram. In alcune storie si vede Helena Prestes volare con il suo kite surf sull’oceano mentre in altre praticare alcune posizioni di yoga all’interno di un resort. La donna ha dimostrato di praticare entrambe le discipline con grande passione.

Helena Prestes finisce al centro delle critiche

L’ex concorrente del Grande fratello è volata in Brasile per ricaricare le pile. Helena Prestes ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui la si vede praticare le sue passioni come il kite-surf, andare a cavallo oppure fare yoga. La modella brasiliana, intanto, è finita al centro delle critiche per una mossa sui social dov’è molto attiva. La donna ha deciso di aumentare il costo del suo abbonamento su Instagram. Il pubblico per vedere i contenuti esclusivi della donna dovrà pagare 5,99 euro anziché 3,99. Un aumento che non è piaciuto molto ai fans della compagna di Javier Martinez, che l’hanno criticata sui social.