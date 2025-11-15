Helena Prestes criticata per l’aumento del costo dell’abbonamento ma c’è chi la difende…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. In queste ultime ore, la modella brasiliana è finita al centro di alcune critiche a causa di una mossa social che non è molto piaciuta. La compagna di Javier Martinez ha annunciato di aver aumentato il costo del suo abbonamento su Instagram. I nuovi abbonati dovranno pagare 5,99 euro per vedere i contenuti esclusivi dell’ex gieffina. Un aumento di circa 2 euro rispetto al costo iniziale che ha suscitato pareri discordanti sui social. Alcuni hanno criticato la scelta di Helena Prestes mentre altri l’hanno difesa.

Helena Prestes difesa dopo la scelta di aumentare il costo dell’abbonamento

La scelta di Helena Prestes di aumentare il costo del suo abbonamento su Instagram ha suscitato la reazione anche di Deianira Marzano. Proprio l’esperta di gossip ha pubblicato una storia nel suo profilo social dove ha preso le difese della compagna di Javier Martinez. Nel messaggio, la donna ha scritto queste testuali parole: “Quando una persona sta sui social ed ha un certo seguito, non può passare il suo tempo ad intrattenere tutti gratuitamente perché questo richiede, tempo, impegno e creatività. E’ un lavoro a tutti gli effetti. Per questo è assolutamente normale che qualcuno apra un canale a pagamento. Non c’è nulla di strano o di sbagliato.” Nel frattempo, la 35enne si gode le ultime ore in Brasile prima di far ritorno in Italia.