Helena Prestes, un’ex gieffina rivela: “Convinta che vincesse il Grande Fratello”

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana si è messa in mostra grazie al suo carattere, alla sua storia d’amore con Javier Martinez ed ai suoi scontri con Jessica Morlacchi. Proprio quest’ultima ha rilasciato un’intervista a Tv Blog dove ha espresso parole di stima nei confronti della modella brasiliana, con la quale aveva avuto fortissimi scontri all’interno del reality show. La cantante ha detto che nell’ultimo mese del programma ha molto legato con Helena Prestes, tanto da definirla una persona dal cuore molto grande. Jessica Morlacchi ha aggiunto: “le discussioni sono normalissime per via della tensione che provoca stare chiusi in una Casa. Abbiamo discusso e poi abbiamo fatto pace. Spegnere le luci con lei è stato importante e un messaggio molto bello”.

Jessica Morlacchi convinta che Helena Prestes vincesse il Grande Fratello

Sempre a Tv Blog, Jessica Morlacchi ha risposto alla domanda su chi dovesse vincere il Grande Fratello. La cantante ha dichiarato: “Assolutamente Helena Prestes, per tutto il percorso che ha fatto. Io ero convintissima che vincesse lei, ma lo era anche tutta la Casa.” Nel frattempo, la modella brasiliana si trova in Sardegna per fare la conoscenza della famiglia di Javier Martinez. Proprio la donna ha postato ieri 21 giugno una storia nel suo profilo Instagram in cui bacia teneramente il pallavolista argentino sotto le note di Is this love di Bob Marley. Gli Helevier sono apparsi complici e innamorati, dimostrando di aver superato i venti di burrasca causati dalle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei che avevano scatenato un polverone mediatico.