Helena Prestes, un ex gieffino confessa: “Mi mancano…”

Helena Prestes continua a far parlare di sé a distanza di mesi dalla sua partecipazione al Grande fratello dov’è arrivata in finale. Durante l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, la donna ha dimostrato di aver instaurato importanti legami di amicizia. Proprio la compagna di Javier Martinez si è resa protagonista di un dolce scambio di battute con un ex gieffino, che aveva condiviso il reality show con lei. In particolare, Helena Prestes ha commentato l’ultimo post di Luca Calvani dove sponsorizza un noto brand di caffè. La donna ha scritto: “Voglia di bere un caffè.” Di qui, è arrivata la reazione dell’attore toscano che ha risposto all’amica con il seguente commento: “Ti aspetto a Le Gusciane per un buon caffè e chiacchiere mattutine che un po’ mi mancano.”

Luca Calvani e Helena Prestes hanno stretto amicizia al Grande fratello

Luca Calvani e Helena Prestes hanno stretto un importante rapporto d’amicizia all’interno della casa del Grande fratello. L’attore toscano aveva supportato la modella brasiliana, alle prese con dividersi molti di difficoltà nelle casa più spiata d’Italia. Proprio l’uomo ha voluto la 35enne insieme a Javier Martinez al suo matrimonio, avvenuto negli scorsi mesi in Toscana dove lui ha un noto agriturismo. In quell’occasione, l’ex gieffina aveva dedicato una dolcissima poesia di un noto poeta per Luca Calvani in procinto di sposarsi con Alessandro.