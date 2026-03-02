Helena Prestes travolta dall’affetto dei fans: “Qualcosa di speciale”, il messaggio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha fatto la sua prima apparizione pubblica in seguito al grave lutto che l’ha colpita. La donna ha preso parte alla partita di Javier Martinez, il compagno che ha conosciuto oltre un anno fa nella casa del Grande Fratello. In alcuni video e foto si vede la modella brasiliana tifare il pallavolista dalla tribuna oppure salutare alcuni fans venuti al palazzetto. Al termine della partita, la 35enne di San Paolo ha voluto affidare ai suoi canali social un lungo messaggio per ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questo delicato momento. Helena Prestes ha scritto nel suo canale d’Instagram: “Voglio ringraziare di cuore, tutti voi per gli sguardi, i messaggi, i baci, il rispetto che mi avete dimostrato al palazzetto. Ho sentito davvero tutto il vostro affetto ed è stato qualcosa di bellissimo e speciale.”

Helena Prestes si scusa col pubblico

Nel messaggio, inoltre, Helena Prestes ha voluto scusarsi col pubblico per non essere stata molto partecipe. La donna ha spiegato: “Vi chiedo scusa ma non avevo molte energie al palazzetto. Alla fine ho mangiato praticamente niente e mi sentito abbastanza debole. Non volevo neanche venire perché la giornata non era iniziata nel modo più semplice.” La compagna di Javier Martinez ha concluso, affermando di essere immensamente grata di tutto l’amore e l’affetto ricevuto in questo momento delicato della sua vita.