Helena Prestes torna sui social dopo la bufera: “Sarà scoppiettante”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes non ha vissuto dei momenti facili in queste ultime settimane a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato, che ha ammesso di averla incontrata dopo l’esperienza al Grande Fratello. La modella brasiliana è stata travolta da voci di tradimento che hanno messo a dura prova la sua relazione con Javier Martinez, conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. La donna ha quindi diramato un comunicato sul suo profilo Instagram per smentire tali voci e difendere la sua storia d’amore col pallavolista argentino. Proprio gli Helevier sono stati beccati a Bologna come riportato da Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha pubblicato una foto della coppia con un fan, che gli ha riferito di averli visti sereni ma anche un po’ scossi per tutte le cattiverie lette in questi giorni sui social.

Helena Prestes torna sui social ed annuncia un nuovo progetto

Dopo alcuni giorni lontana dai social, Helena Prestes ha pubblicato nella giornata di ieri 11 giugno una storia nel suo profilo Instagram per annunciare una nuova collaborazione. La modella brasiliana ha pubblicato la foto di alcune scatole e buste di un noto brand di vestiti italiano con la seguente didascalia: “Non posso dire niente, sarà scoppiettante”. Helena Prestes sarà la protagonista di un nuovo progetto per il brand di vestiti. L’annuncio ha scatenato i fan della compagna di Javier Martinez, i quali sono apparsi curiosi di sapere cosa farà. La donna sta tornando lentamente ad essere attiva sui social dopo essere stata travolta dalla bufera per colpa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato che avevano scatenato una gogna mediatica.