Helena Prestes non dimentica Javier Martinez: arriva un gesto a distanza

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Helena Prestes si trova in America per impegni di lavoro. La modella influencer ha approfittato di un momento libero per passare il fine settimana a Miami. Per l’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram della sua giornata. In particolare, la donna ha compiuto un gesto che ha scatenato i suoi tanti sostenitori. La modella influencer ha postato alcune foto nel suo canale d’Instagram che la ritraggono insieme a sua nonna paterna ed un cartonato di Lionel Messi presente all’interno di un negozio di Miami. Per molti utenti è apparso come un gesto nei confronti del fidanzato, che è un grande appassionato del calciatore argentino. Un fan ha scritto su X: “le due cose preferite di Javier Martinez racchiuse in una foto”.

Helena Prestes non dimentica Javier Martinez

Nonostante la distanza, Helena Prestes non ha dimenticato Javier Martinez, con il quale ha una storia d’amore da un anno e mezzo dopo essersi conosciuti al Grande Fratello. La donna ha postato alcune immagini sui social che la ritraggono insieme all’idolo del suo compagno. Nelle scorse settimane, proprio il pallavolista argentino aveva pubblicato una storia su Instagram in cui parlava della sua passione per Lionel Messi. Nel video in questione si vedeva una ragazza rimanere sorpresa alla vista di una compilation di Lionel Messi con su scritto: “Entrando nel cuore del mio fidanzato per la prima volta...”. L’uomo aveva allegato il tutto con il seguente commento: “Scusa amore ma questo lo sapevi già“