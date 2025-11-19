Helena Prestes torna a casa: il dolce gesto che commuove i suoi fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad avere un grandissimo in seguito alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dove si è messa in mostra grazie al suo carattere battagliero e la sua storia d’amore con Javier Martinez. Dopo aver passato due settimane in Brasile per impegni di lavoro, ecco che la modella brasiliana ha fatto ritorno a Terni, dove vive con il compagno da ormai alcuni mesi. Nel corso delle ultime ore, la 35enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, che vanta oltre 400 mila utenti. Nella foto si vede il camino acceso della sua casa di Terni con la seguente didascalia: “Casa mia”. Neanche a dirlo, il gesto ha scatenato la reazione da parte dei suoi sostenitori. Un utente ha scritto: “La casa è dov’è il cuore e un camino che riscalda” mentre un altro “Il loro desiderio di casa, camino, famiglia tutto qui”.

Helena Prestes ha preso parte ad un progetto di lavoro

Nel frattempo, Helena Prestes è reduce da una nuova esperienza lavorativa. La donna ha annunciato nelle sue storie di Instagram di aver preso parte ad un progetto. Nella foto pubblicata dalla 35enne la si vede in un noto albergo di Roma con la seguente didascalia: “Pronta per il nuovo progetto, molto felice.” Al momento, la donna non ha svelato di cosa si tratta anche se l’annuncio ha molto incuriosito i fans. La donna ha dimostrato di essere instancabile, tanto da tornare subito a lavoro dopo essere tornata da un viaggio di due settimane in Brasile.