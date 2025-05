Helena Prestes, problemi durante il viaggio in Egitto: “Mi sono sentita soffocare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è appena tornata a Milano dopo un viaggio durato circa dieci giorni in Egitto insieme a Javier Martinez, conosciuto nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana in compagnia del compagno hanno avuto modo di visitare Giza, la città in cui sono state edificate le piramidi. Proprio la donna ha raccontato alcuni retroscena avvenuti durante il viaggio nel corso di un video postato sul suo profilo Tiktok, dov’è seguita da parecchie persone. Helena Prestes ha raccontato di essersi divertita molto insieme a Javier Martinez, dichiarando le seguenti parole: “mi sono divertita troppo nel kayak con Javi perché mi buttava l’acqua addosso, ho riso tantissimo. Mi sono ricordata dei momenti di risate che avevamo nella casa… Mi faccio delle risate lunghissime con lui“.

Helena Prestes vittima di un problema durante la gita alle piramidi

In un video postato su Tiktok, Helena Prestes ha raccontato alcuni dettagli del suo viaggio in Egitto insieme a Javier Martinez. La donna ha raccontato di aver fatto delle esperienze da sogno insieme al compagno come mangiare sotto le stelle nel deserto oppure visitare le piramidi. Proprio a Giza, la modella brasiliana ha raccontato di essere rimasta vittima di un problema. La seconda classificata del Grande Fratello ha raccontato; “Non sono riuscita ad entrare dentro le piramidi. Mi sono sentita soffocare..ma Javi è stato super carino..mi aiutato a respirare..mi ha aiuto ad uscire”. La donna ha ammesso di soffrire di claustrofobia, un problema che pensava di aver risolto. Nonostante questo, la modella brasiliana ha detto di essere rimasta particolarmente entusiasta del suo viaggio in Egitto.