Helena Prestes e Javier Martinez, arriva un dolce messaggio per la coppia: ecco da chi

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati due anni fa all’interno della casa del Grande fratello. Da poche ore, gli Helevier come si fanno chiamare in rete hanno festeggiato i 21 mesi di relazione. In queste ore, la coppia è tornata a sorprendere i loro fans quando hanno deciso di fare una diretta social. La modella brasiliana ha avviato una live nel suo profilo Tiktok in cui si è mostrata mentre preparava l’impasto per un dolce a base di cioccolato. Un momento che ha visto anche la presenza del suo compagno. Proprio quest’ultimo ha dato vita ad un divertente scherzo ai danni di Helena Prestes. Javier Martinez ha spaventato la sua fidanzata mentre si trovava nella sua cucina di Lecco. La donna ha esclamato sorpresa: “Javierrr mi hai spaventata…”.

Il video dello scherzo dell’ex pallavolista argentino della Terni volley academy alla sua compagna ha fatto in breve tempo il giro della rete e ha scatenato diverse reazioni. Tra queste vi è quella di Mariano Martinez, il padre di Javier Martinez. L’uomo ha pubblicato il seguente commentato sotto il video dello scherzo pubblicato da una fanpage della coppia su Instagram: “La cosa più bella. Io li adoro così tanto.” L’uomo non è nuovo ad elargire dolci messaggi verso i due ex protagonisti del Grande fratello. In passato, il papà dell’ex pallavolista aveva usato parole d’amore nei confronti di Helena Prestes.