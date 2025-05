Helena Prestes sta male: Javier Martinez sexy infermiere per lei

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. La donna è reduce da diversi impegni lavorativi che l’hanno vista girare mezza Italia fino a toccare l’estero. L’ex gieffina ha trascorso dieci giorni in Egitto e poi è volata a Cannes, dove ha sfilato sul tappeto rosso con un abito bianco che ha incantato tutti. La donna inoltre ha preso parte ad un evento dove ha incontrato Rihanna ed è stata ospite della sfilata di Philipp Plein. Una volta tornata a Milano, Helena Prestes ha riabbracciato Javier Martinez, il compagno conosciuto nella casa del Grande Fratello. Nella giornata di ieri, però, la modella brasiliana ha fatto preoccupare i suoi fan postando un messaggio sul suo canale d’Instagram dov’è seguita da oltre 50 mila utenti.

Javier Martinez in versione sexy infermiere per Helena Prestes

L’ex gieffina del Grande Fratello ha pubblicato una messaggio nel suo canale d’Instagram che dice in questo modo: “Ho preso un virus, sto un po’ male” scusandosi per la sua assenza sui social. La donna ha poi postato la foto di Javier Martinez a petto nudo mentre prepara qualcosa in cucina. Il pallavolista argentino si è trasformato in infermiere sexy per Helena Prestes con la quale fa orma coppia da tre mesi. I due appaiono più uniti che mai. Intervistati di recente sul settimanale Chi, l’uomo ha affermato che gli è venuto in mente di fare la proposta di nozze alla fidanzata durante il loro viaggio da sogno in Egitto. Il 30enne è pazzo d’amore per la modella brasiliana e avrebbe già in mente progetti a lungo termine.