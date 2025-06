Helena Prestes spericolata su Instagram: “Un sogno che si avvera”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra i personaggi che hanno avuto maggiore successo dopo l’uscita dal Grande Fratello dove si è classificata in seconda piazza. La modella brasiliana sta vivendo un periodo particolarmente positivo sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. In questo momento, la donna si trova in Sardegna e più precisamente a Cagliari per fare la conoscenza della famiglia di Javier Martinez, il compagno conosciuto nella casa più spiata d’Italia. Gli Helevier sono stati immortalati da alcuni fan mentre prendevano e scendevano dall’aereo diretto in terra sarda. Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, ha postato la foto della coppia con il seguente retroscena: “Helena Prestes e Javier Martinez in direzione Cagliari. Super affiatati e innamorati. Tutto il tempo abbracciati.”

Helena Prestes scatena i suoi fan con un post adrenalinico

La modella brasiliana si sta godendo le meritate vacanze in Sardegna dopo essere stata protagonista di diversi eventi in giro per l’Italia in seguito alla sua uscita dal Grande Fratello. Nel frattempo, Helena Prestes ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram della sua esperienza lavorativa con un noto brand italiano che ha scatenato i suoi fan. Nelle immagini postate si vede l’ex gieffina mentre va sulla tavola da wakeboard, si tuffa dal veliero e posa per alcuni scatti. Nel post si legge la seguente didascalia: “Un sogno che si avvera. Sono molto grata per ogni momento.” La donna ha dimostrato di essere un’amante dell’adrenalina e degli sport estremi. Qualche settimana fa in Egitto, la compagna di Javier Martinez aveva deciso di gettarsi dal paracadute con vista sulle piramidi di Giza.