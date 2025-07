Helena Prestes, speciale dedica per Giulia Calcaterra: “Sei una luce fortissima”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un momento d’oro della sua carriera. Dopo l’uscita dal Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione, la modella brasiliana ha siglato molte collaborazione con alcuni noti brand italiani ed esteri. Di recente, la donna ha partecipato ad un’esperienza da sogno a bordo di un veliero con Guess, noto brand di vestiti italiano. La fidanzata di Javier Martinez ha condiviso l’esperienza con Giulia Calcaterra, influencer e travel blogger da oltre 1 milione di followers su Instagram. Le due donne hanno dimostrato di aver stretto una sincera amicizia durante l’esperienza in Sicilia con Guess come testimoniato in alcune foto e video postati sui social. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato un nuovo post su Instagram con alcune immagini delle avventure vissute in questo mese di giugno appena concluso.

Helena Prestes e le dolci parole per Giulia Calcaterra

La modella brasiliana ha pubblicato alcune foto su Instagram. Tra queste vi è una anche con Giulia Calcaretta tratta dalla loro recente esperienza con Guess in Sicilia. Neanche a dirlo, l’immagine ha scatenato la reazione dell’influencer che ha commentato: “Magica Helena Prestes. Bellissimo post e moment”. Di qui, è arrivata la risposta della fidanzata di Javier Martinez, che ha scritto una dedica speciale per la sua amica: “Traguardo più bello è conoscerti meglio. Sei una luce fortissima e buona per questo mondo! Mi manchi ci vediamo presto.” Le due donne si sono ripromesse di tenersi in contatto dopo aver approfondito la loro amicizia nel corso dell’esperienza lavorativa a bordo di un veliero nelle coste della Sicilia.