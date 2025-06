Helena Prestes sorprende Javier Martinez a Rimini: tenerezze, baci e tuffo nel mare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad infuocare questa estate. La coppia non si è mai staccata in seguito alla loro partecipazione avvenuta al Grande Fratello. La modella brasiliana ha sorpreso il suo fidanzato presentandosi al suo evento a Rimini. Il pallavolista argentino ha infatti partecipato all’ultima edizione di SandRimini, un evento sportivo organizzato da Carlton Myers per onorare la memoria di Sandro Bucchi. In questo frangente, il 30enne si è messo in mostra per le sue doti atletiche e corpo statuario mentre giocava una partita di beach volley. Nonostante questo, l’uomo non ha mai perso di vista la fidanzata, con la quale si è scambiato delle tenere effusioni sotto gli occhi di centinaia di persone che sono arrivate a Rimini per vederlo.

Javier Martinez e Helena Prestes hanno incantato ancora una volta il pubblico, mostrandosi complici e innamorati al SandRimini. In alcuni foto e video pubblicati in rete si vede la coppia baciarsi, tirarsi l’acqua e scherzare con dei bambini presenti all’evento. Nonostante i 35° gradi, gli Helevier si sono mostrati molto disponibili coi loro sostenitori. I due hanno concluso la giornata, facendo un tuffo nel mare di Rimini. Nel video postato su X si vede Helena Prestes avvinghiarsi al pallavolista argentino nelle acque dell’Adriatico, forse per trovare refrigerio dal caldo della giornata. Neanche a dirlo, la scena ha scatenato la reazione dei fan che hanno commentato in questo modo: “Sono così belli, così innamorati che il cuore si allarga a vederli”.