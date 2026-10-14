Helena Prestes sotto accusa: “Ridicolizza Javier Martinez”, l’accaduto

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. In questi giorni, la modella brasiliana sta intrattenendo i suoi fans con alcuni contenuti pubblicati sui social. Nella giornata di ieri 14 ottobre, l’influencer ha pubblicato un nuovo video su Tiktok dove ha un nutrito seguito. La 36enne di San Paolo si è resa protagonista di un siparietto che ha indignato la rete. Helena Prestes ha infatti immortalato Javier Martinez sopra la tazza del wc mentre sta facendo i propri bisogni. Il video ha portato alla nascita di diversi commenti come questo che su X ha scritto: “Pensa far vedere il tuo fidanzato mentre sta al cesso, lo sta facendo diventare un pagliaccio da circo, sta cosa imbarazzante dei contenuti pseudo comici sta sfuggendo di mano adesso”

Helena Prestes rimuove il video dopo le polemiche

La modella brasiliana è finita al centro della bufera per aver postato un video sui social in cui riprende il compagno coi pantaloni abbassati in bagno mentre sta facendo le proprie cose. La polemica sembra aver colpito anche Helena Prestes, la quale ha deciso d’intervenire. La donna ha deciso di rimuovere il filmato da Tiktok, rendendosi forse conto di aver osato un po’ troppo. Nel frattempo, la 36enne e Javier Martinez hanno da poco celebrato i venti mesi di storia d’amore dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande fratello.

voglio vedere come le helevier cercheranno di far passare per normale questo schifo pic.twitter.com/9sAVk2j8Pw — laVero((())) ⚜️ KYC (@VeritasFT) October 14, 2026