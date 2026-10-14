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Presentato alla stampa il 16° Rally Porta del Gargano, tappa finale della Coppa Aci Rally Zona 8

Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta oggi nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Vieste, non resta che accendere i motori. Ospite del sindaco, Avv. Giuseppe Nobiletti, l’organizzazione della ASD Piloti Sipontini ha illustrato ai rappresentanti della stampa il 16° Rally Porta del Gargano – 6° Trofeo Città di Vieste, alla presenza delle istituzioni amministrative e sportive del territorio. Con questa gara si chiude la stagione della Coppa Rally Aci Sport 2026 per la Zona 8, area compresa tre le regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria: motivo in più per attirare il plauso e l’interesse delle Autorità locali, verso un territorio che si avvia così a chiudere in bellezza una stagione turistica particolarmente soddisfacente.

Autorità entusiaste

Il Sindaco Nobiletti ha evidenziato il sostegno alla manifestazione che da sempre offre il Comune di Vieste, sollecitando un supporto di maggior peso da parte dell’imprenditoria locale, che si tradurrebbe in beneficio all’intera area garganica. Gli ha fatto eco l’Assessore allo Sport Gaetano Desimio, il quale ha valorizzato anche la qualità sportiva della prova spettacolo in città, prevista in doppio passaggio sabato 17, della quale si è dichiarato entusiasta. A sua volta, la Consigliera della Regione Puglia Graziamaria Starace ha sottolineato l’impegno da parte regionale per il sostegno allo sport. Sono coinvolti nel percorso di gara anche i Comuni di Peschici, Rodi Garganico – con passaggio dalla località di San Menaio – e Vico del Gargano, città quest’ultima che è stata rappresentata dalla Presidente del Consiglio Comunale Ida Baldassarre. L’Autorità sportiva ha portato i propri saluti per mezzo del Fiduciario Provinciale CONI Nicola Pellegrino.

Sopra, alla conferenza stampa odierna, da sinistra: l’organizzatore Meo Solitro, la Consigliera della Regione Puglia Graziamaria Starace, l’Assessore allo Sport del Comune di Vieste Gaetano Desimio e il Fiduciario Provinciale CONI Nicola Pellegrino.

Spettacolo di gara e di musica a Marina Piccola

Il presidente della ASD Piloti Sipontini, insieme al direttore tecnico Antonio Martinez, ha presentato le iniziative di contorno alla gara, che si svilupperà su percorso di complessivi 264,65 km che include 66,04 km di Prove Speciali, su 11 tratti cronometrati. Aver fatto leva sullo spettacolo sportivo, ha sostenuto Solitro, ha funzionato istituendo nella scorsa edizione la prova spettacolo, ben visibile a tutti i cittadini di Vieste grazie all’affaccio naturale sul parcheggio del Porto Turistico, dove si sviluppa il tracciato. Esperienza che quest’anno sarà ulteriormente amplificata, grazie allo spettacolo musicale preparato a Marina Piccola sabato sera, per avvicinare alla gara nuovi conoscitori del Motorsport. Questo suggestivo scorcio della città vecchia sarà inoltre sede di partenza, arrivo e delle soste di riordino.

Sfida all’ultimo punto in classifica

Nell’elenco iscritti, disponibile insieme a ogni documento di gara sul sito ufficiale rallyportadelgargano.it, spicca il frusinate Emanuele Giannetti, leader di classifica in Zona 8 con un vantaggio di 7 punti sul molisano Riccardo Di Iuorio. Quest’ultimo si giocherà a Vieste le ultime possibilità di vittoria, impresa non facile vista la concorrenza di ben tre top driver, tutti alla ricerca del risultato di prestigio: sono Giuseppe Bergantino, pilota di Manfredonia, autore di ben cinque successi di fila nelle ultime edizioni del Porta del Gargano; Stefano Liburdi, di Ceccano (FR), il quale ha sempre avuto un debole per le strade garganiche; infine il piemontese Davide Porta, proveniente dall’impegnativo Campionato Italiano Assoluto Rally. Saranno tutti alla guida delle Skoda Fabia Rally2, la categoria più spettacolare.

Appuntamento sul Gargano

Sabato 16, dopo lo shakedown a Vieste lungo la strada “Passo dell’Arciprete”, dalle 9:30 alle 13:00, la partenza del rally è prevista a Marina Piccola alle 16:00, seguita alle 16:15 dalle partenze della Superprova al porto turistico, prima del rientro serale alle 19:00. Domenica si ripartirà alle 9:00 verso Peschici, Rodi Garganico, San Menaio e Vico del Gargano, percorso da ripetere due volte. Il rientro finale a Vieste, dopo due soste intermedie di riordino, è fissato alle 18:30.