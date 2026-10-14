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Un giovane manfredoniano tra le eccellenze universitarie italiane

C’è sempre una soddisfazione particolare quando il talento, l’impegno e la preparazione di un giovane della nostra città ricevono un riconoscimento importante.

Ad Antonio Fortunato giungano le più sincere congratulazioni per aver ricevuto, presso la Camera dei Deputati a Roma, il Premio America Giovani per il talento universitario, conferito dalla Fondazione Italia USA ai neolaureati di eccellenza delle università italiane.

Antonio ha concluso nel marzo scorso il percorso di Laurea magistrale in Economia e Commercio presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, conseguendo la votazione di 110 e lode, dopo la laurea triennale in Economia Aziendale all’Università di Foggia.

Il suo è un profilo che guarda al futuro: competenze economico-aziendali, analisi dei dati, innovazione e trasformazione digitale, unite a esperienze già maturate come Business & Data Analyst e nell’ambito amministrativo, contabile e del digital marketing.

Questo premio non rappresenta soltanto un bellissimo traguardo personale. È anche un messaggio positivo per tanti ragazzi e ragazze della nostra comunità: lo studio, la determinazione e la voglia di costruire il proprio futuro possono aprire strade importanti.

Ad Antonio l’augurio che questo riconoscimento sia una delle prime tappe di un percorso professionale ricco di opportunità e soddisfazioni.

Complimenti, Antonio. Manfredonia è orgogliosa dei suoi giovani quando sanno portare così lontano il valore della propria terra.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura