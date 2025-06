Javier Martinez: bagno di folla a Rimini per l’evento di beach volley

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato il protagonista di SandRimini, un evento sportivo organizzato nella cittadina romagnola per onorare Sandro Bucchi. In questo frangente, l’uomo ha partecipato ad una partita di beach volley a scopo benefico insieme ad alcuni suoi amici. L’ex gieffino ha mandato in visibilio i fan mostrando il suo corpo statuario e mentre giocava a beach volley. In alcune immagini e video si vede Javier Martinez correre sulla sabbia o scattare alcuni selfie con i fan che hanno raggiunto Rimini per vederlo. Proprio i sostenitori hanno ideato un hashtag su X per seguire l’evento che è schizzato in brevissimo tempo alla prima posizione delle tendenze in Italia.

Javier Martinez protagonista di SandRimini

L’ex concorrente del Grande Fratello ha partecipato al SandRimini dov’è stato travolto da un bagno di folla, desiderosi di vederlo giocare dopo molti mesi. In questo frangente, Javier Martinez ha ricevuto la sorpresa da parte di Helena Prestes, con la quale fa ormai coppia fissa da quattro mesi. Infatti la modella brasiliana non si è voluta perdere il ritorno in campo del fidanzato nonostante fosse reduce da un viaggio di lavoro fuori dall’Italia. La donna è rimasta a bordo campo per tutta la durata della partita di beach volley nonostante la temperatura fosse oltre 35 gradi. Gli Helevier si sono mostrati complici e innamorati come testimoniato in alcuni foto e video pubblicati dai fan in rete.