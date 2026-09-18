Festa Patronale Monte Sant’Angelo: l’ospite musicale è Giusy Ferreri

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GIUSY FERRERI L’1 OTTOBRE A MONTE SANT’ANGELO

Monte Sant’Angelo, l’attesa è finita.

La grande protagonista musicale della Festa Patronale 2026 in onore di San Michele Arcangelo sarà GIUSY FERRERI!

Giusy Ferreri si impone sulla scena musicale italiana nel 2008, conquistando il pubblico nella prima edizione di X Factor. La sua voce graffiante e immediatamente riconoscibile accompagna da allora alcuni dei brani più amati della musica pop italiana, a partire da Non ti scordar mai di me e Novembre.

Nel corso della sua carriera ha collezionato grandi successi come Roma-Bangkok con Baby K, Volevo te, Partiti adesso, Amore e capoeira e Jambo, diventando una delle interpreti più riconoscibili e amate del panorama musicale nazionale.

Una voce unica, inconfondibile.

Canzoni che hanno scalato le classifiche e fatto cantare un’intera generazione.

Un concerto attesissimo, una piazza pronta ad accendersi e una notte da vivere tutti insieme.

Giovedì 1° ottobre 2026

Piazza Duca d’Aosta – Monte Sant’Angelo

Ingresso gratuito

Preparate la voce: questa Festa avrà un suono indimenticabile.

Dona ora:

￼ IBAN: IT97I0538778490000003686020