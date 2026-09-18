Monte Sant'Angelo

Festa Patronale Monte Sant’Angelo: l’ospite musicale è Giusy Ferreri

Redazione18 Settembre 2026
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✨ GIUSY FERRERI L’1 OTTOBRE A MONTE SANT’ANGELO

Monte Sant’Angelo, l’attesa è finita.

La grande protagonista musicale della Festa Patronale 2026 in onore di San Michele Arcangelo sarà GIUSY FERRERI! ❤️‍🔥

Giusy Ferreri si impone sulla scena musicale italiana nel 2008, conquistando il pubblico nella prima edizione di X Factor. La sua voce graffiante e immediatamente riconoscibile accompagna da allora alcuni dei brani più amati della musica pop italiana, a partire da Non ti scordar mai di me e Novembre.

Nel corso della sua carriera ha collezionato grandi successi come Roma-Bangkok con Baby K, Volevo te, Partiti adesso, Amore e capoeira e Jambo, diventando una delle interpreti più riconoscibili e amate del panorama musicale nazionale.

Una voce unica, inconfondibile.

Canzoni che hanno scalato le classifiche e fatto cantare un’intera generazione.

Un concerto attesissimo, una piazza pronta ad accendersi e una notte da vivere tutti insieme.

📅 Giovedì 1° ottobre 2026

📍 Piazza Duca d’Aosta – Monte Sant’Angelo

🎟️ Ingresso gratuito

Preparate la voce: questa Festa avrà un suono indimenticabile. 🎶

Dona ora:

👉 IBAN: IT97I0538778490000003686020

Redazione18 Settembre 2026