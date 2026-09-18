Far Away, anticipazioni 18 settembre 2026: Sahin chiede a Nare di sposarlo, Zerrin verso un gesto estremo

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, venerdì 18 settembre 2026, alle 14.55?

Gli spoiler fanno sapere che Cihan consigliato dai fratelli dopo il malore di Sadakat ha comunicato alla madre che Mine e il bambino che ha in grembo non potranno vivere con loro e la obbligherà a darle lei la notizia.

Anticipazioni Far Away 18 settembre 2026: Mine non prende bene la notizia di Sadakat, Zerrin distrutta

Dopo il confronto con Cihan Sadakat dirà a Mine che lei e il figlio non potranno vivere alla villa Arbora come le aveva assicurato, una notizia che lei non prenderà affatto bene. Intanto Sahin chiederà a Nare di diventare sua moglie, lei accetterà subito e ne parlerà solo con Alya.

Alya aiuterà la cognata ad uscire dalla villa senza che nessuno se ne accorga. Nel frattempo arriverà il giorno in cui Kaya dovrà chiedere la mano di Ipek, il fratello proverà a fargli cambiare idea ma sarà inutile perché sembrerà convinto della sua decisione. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Sadakat e Kaya incontreranno per caso Zerrin e sua madre e la donna darà loro la notizia sulle nozze. Dopo aver assistito alla proposta di matrimonio Zerrin proverà a compiere un estremo gesto ma Demir la fermerà.