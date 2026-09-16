Helena Prestes, siparietto sui social: “Vuoi farmi incaz*are?”, cosa ha fatto

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Helena Prestes è una grande amante dei social network dov’è solita condividere momenti della sua vita e traguardi professionali. In questi giorni, la modella brasiliana ha dimostrato di essere molto attiva su Tiktok, dove posta piccoli video e fa dirette per intrattenere i suoi fans. In queste ore, la compagna di Javier Martinez si è resa protagonista di un siparietto che ha fatto sorridere i propri fans. Tutto è iniziato quando la 36enne di San Paolo ha pubblicato una storia dove si rende protagonista di uno scambio di battute col social. Nel filmato si sente Helena Prestes dichiarare le seguenti parole: “Come facciamo? lasciamo cosi? vuoi farmi incaz*are, menomale.. Cambio questo filtro perché vuoi lasciarmi brutta.. Ti vengo a prendere.”

Helena Prestes ed il siparietto su Tiktok

L’ex concorrente del Grande fratello si è resa protagonista di un siparietto su Tiktok dove ha oltre 200 mila utenti. Helena Prestes ha così strappato un sorriso ai tanti fans che ancora oggi la seguono in seguito alla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. La donna ha fatto notizia di recente quando ha rivelato di essere rimasta vittima di una duplice disavventura. In alcune storie pubblicate su Instagram, la compagna di Javier Martinez aveva ammesso di aver perso sia il telefono che il tablet.

Dalle storie tik tok ,mi fa' morire dalle risate 🤣🤣 lei che litiga con il filtro di tik tok ,solo lei può fare questo è unica 🤣🤣🤣#prestinez #helevier pic.twitter.com/ecdUCk3LCm — tiziana (@tiziana541850) September 16, 2026