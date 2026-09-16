Il Manfredonia pareggia ad Andria
Il Manfredonia pareggia ad Andria
ANDRIA – Il Manfredonia gioca, va in vantaggio, subisce il pari e nel finale soffre il pressing della Fidelis: finisce 1-1 la sfida del Degli Ulivi tra i sipontini ed i padroni di casa.
Un punto che, in sostanza, non serve a nessuna delle due formazioni in campo: il Manfredonia si ritrova a quota 2 in classifica dopo 3 giornate, la Fidelis Andria addirittura ad 1.
Gli ospiti partono bene e trovano il vantaggio al 26′ con Spinelli, bravo ad indirizzare in rete un cross di Sainz-Maza.
Nella ripresa arriva il pari con un colpo di testa di Cipolletta deviato in rete sfortunatamente da Gigliotti al 54′.
Nel finale pressing dei padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 90′ con un palo di Kisseih, ma protestano i sipontini per un pericoloso contropiede fermato dal triplice fischio dell’arbitro proprio al 95′.
Espulso il preparatore dei portieri Polichetti per proteste.
Buona la prestazione complessiva dei sipontini di Ciaramella, che soffrono soltanto nel finale le palle lunghe della Fidelis, alla ricerca della fisicità dei suoi offensivi, e lo stato non ottimale del campo di Andria. Buone impressioni anche dal neo acquisto Kapur, entrato nel finale e vicino al gol in un paio di occasioni.