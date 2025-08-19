Helena Prestes si rivolge a un avvocato per gli attacchi online

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di agire per vie legali per mettere fine a una serie di attacchi online che lei e il fidanzato Javier Martinez stanno subendo. La modella brasiliana ha denunciato che, da diverse settimane, sono oggetto di diffamazione e accuse infondate, tra cui quelle di omofobia e bifobia. Tali attacchi avrebbero l’obiettivo di danneggiare la sua immagine professionale, con centinaia di utenti che scriverebbero ai brand con cui collabora per far saltare le partnership.

L’avviso sui social di Helena Prestes

Stanca della situazione, Helena ha pubblicato un avviso sui social, avvertendo che qualsiasi tentativo di diffamazione, verbale o scritto, avrà “gravi conseguenze per l’autore”, portando a possibili “responsabilità civili e penali”. Per sottolineare la serietà della sua posizione, ha annunciato di aver già incaricato un avvocato americano, pronto a inviare formali lettere legali a chiunque persista in tali comportamenti.

La modella ha concluso il suo messaggio sottolineando l’importanza del rispetto e della responsabilità nella convivenza civile. In concomitanza con questo annuncio, il suo profilo Instagram risulta non più disponibile, un segnale della gravità del problema che sta affrontando.