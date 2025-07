Grande Fratello, Tommaso Zorzi verso il ruolo di opinionista?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nuovo Grande Fratello targato Simona Ventura inizia a delinearsi. La presentatrice piemontese, pronta a guidare la prossima edizione del reality in versione Nip, sembrerebbe avere già ben chiaro chi desidera al suo fianco in studio. Le indiscrezioni parlano di Tommaso Zorzi come possibile opinionista, una scelta che, secondo i rumor, sarebbe stata fortemente voluta dalla stessa Ventura.

Grande Fratello: Tommaso Zorzi in pole come opinionista?

Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello è iniziato: il popolare reality show di Canale 5 tornerà a settembre nella sua versione Nip, dedicata esclusivamente a concorrenti non famosi. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, pronta a riportare nuova linfa al format, e già impegnata nella selezione della squadra che la accompagnerà durante il programma. In cima alla lista delle sue priorità ci sarebbe proprio la scelta dell’opinionista. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la Ventura non sarebbe intenzionata a confermare Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, volti dell’ultima edizione. Al contrario, avrebbe un’idea ben precisa: affidare il ruolo a un solo nome, quello di Tommaso Zorzi, personaggio televisivo amato dal pubblico e già vincitore del reality. Sul portale è possibile leggere quanto segue: “Pare che si andrà verso l’opinionista unico. Niente coppia dunque. Il nome che circola e che si dice piacerebbe molto a Simona Ventura, che lo sponsorizza e non solo per questioni di agenzia in comune, è quello di Tommaso Zorzi”. La scelta di puntare sull’ex volto di Riccanza potrebbe rivelarsi un vero colpo di genio, considerando l’ampio consenso di cui gode tra il pubblico. Il 30enne milanese, noto per il suo carisma e la sua ironia tagliente, ha già conquistato gli spettatori nel 2021, quando si aggiudicò la vittoria nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ritorno nel ruolo di opinionista potrebbe portare nuova energia e uno sguardo pungente all’interno dello studio, elementi che potrebbero fare la differenza nella nuova gestione targata Ventura. L’autunno porterà importanti novità nei palinsesti di Mediaset, come anticipato da Pier Silvio Berlusconi. Tra i cambiamenti più rilevanti spicca il ritorno del Grande Fratello alle sue origini, abbandonando la formula Vip degli ultimi anni. Il celebre reality, dopo essere stato guidato da Alfonso Signorini, tornerà a concentrarsi su concorrenti “nip”, ovvero persone comuni, con un percorso di 100 giorni che si concluderà poco prima delle festività natalizie. Un’altra novità riguarda la programmazione: il Grande Fratello si limiterà a un solo appuntamento settimanale in prima serata, il lunedì, eliminando così il doppio episodio che aveva caratterizzato le ultime edizioni. Inoltre, Mediaset ha annunciato un taglio netto agli orari, puntando a trasmettere le puntate entro mezzanotte e mezza, con l’intento di offrire uno spettacolo più snello e accessibile a un pubblico più ampio, favorendo così una visione più familiare e meno notturna.