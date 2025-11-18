Helena Prestes senza limiti, il pubblico l’acclama: “Un esempio da…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua il suo incredibile successo, ottenuto grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La donna ha stretto importanti collaborazioni lavorative dopo l’esperienza in televisione. Tornata da pochi giorni in Italia dopo un viaggio in Brasile, la compagna di Javier Martinez è già tornata a lavoro. La donna ha pubblicato una storia su Instagram dove ha annunciato di essere molto felice per un progetto a cui sta lavorando. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato la reazione da parte del pubblico. Molti i commenti di elogio apparsi per Helena Prestes su Facebook come questi: “Un esempio da seguire in una società priva quasi di emozioni vere” mentre un altro “Un talento, una grinta, mette tutto l’amore, l’anima, il cuore sempre..imparate da lei”.

Momento d’oro per Helena Prestes

E’ un momento d’oro per Helena Prestes sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La modella brasiliana si è appena ricongiunta con il suo compagno Javier Martinez, conosciuto nel corso della scorsa edizione del Grande fratello. Per l’occasione, la 35enne ha postato una storia nel suo profilo Instagram dopo ha annunciato la reunion con il fidanzato avvenuta dopo due settimane per motivi di lavoro. La donna ha preso parte ad una collaborazione con Cometa Living in Brasile mentre lo schiacciatore argentino è rimasto in Italia per continuare gli allenamenti con la sua squadra.