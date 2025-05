Helena Prestes scatena i fan: lo scatto in lingerie è bollente!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la rivelazione dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è piazzata in seconda posizione, perdendo l’ultimo scontro con Jessica Morlacchi. La modella brasiliana sta vivendo un momento molto positivo sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. La donna si trova attualmente in Egitto per una vacanza-lavoro insieme a Javier Martinez, conosciuto nella casa più spiata d’Italia. In questo frangente, la modella si è messa in mostra per le sue prodezze sulla tavola da wakeboard ed anche per le sue bellissime curve. Proprio ieri 9 maggio, Helena Prestes ha pubblicato alcune stories nel suo profilo Instagram che hanno scatenato i fan. La donna ha postato delle foto in lingerie che hanno messo in mostra le sue curve. In rete, l’ex concorrente del Gf è stata sommersa di complimenti per il suo fisico.

Helena Prestes è in Egitto con Javier Martinez

La modella brasiliana si trova in Egitto per una vacanza-lavoro. Helena Prestes ha condiviso vari momenti del viaggio sul suo profilo social, dov’è seguita da oltre 400 mila followers. La modella si vede andare in canoa insieme a Javier Martinez e mentre prova la tavola da wakebord. Solo alcuni giorni fa, la donna è finita al centro di un’indiscrezione da parte del settimanale Nuovo. La fidanza del pallavolista argentino sarebbe stata beccata in farmacia forse a comprare un test di gravidanza come riportato dai paparazzi del magazine. Di qui, la nascita di alcune voci su una presunta gravidanza. La donna non ha mai nascosto la sua voglia di maternità, riferendo in alcune vecchie interviste di voler mettere al mondo una bambina insieme al compagno.