Javier Martinez e Helena Prestes, retroscena dopo il Grande Fratello: “Chiuso i contatti con gli altri”

Javier Martinez e Helena Prestes stanno passando una vacanza-lavoro in Egitto dove sono apparsi più complici e innamorati che mai. La coppia sta vivendo un periodo davvero d’oro in seguito alla loro uscita dalla casa del Grande Fratello, dove lei si è piazzata in seconda posizione mentre lui è arrivato in semifinale. Di recente Javier Martinez e Helena Pretes hanno fatto notizia per la decisione di non partecipare alla festa di fine Grande Fratello, organizzata da Eva Grimaldi a Roma. Un evento a cui hanno partecipato molti ex concorrenti dell’edizione tra cui Lorenzo Spolverato, Ilaria Clemente, la vincitrice Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti, la coppia Luca Giglioli e Yulia Bruschi, Ilaria Galassi, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo, che di recente ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte da parte della fanbase di Zeudi Di Palma.

Javier Martinez e Helena Prestes avrebbero chiuso i rapporti con gli altri inquilini del Grande Fratello

Gli Helevier sono tra i concorrenti che non hanno partecipato alla festa di fine Grande Fratello organizzata da Eva Grimaldi. Proprio la coppia è finita al centro di un’indiscrezione da parte di Alessandro Rosica. Il noto esperto di gossip avrebbe svelato un retroscena in merito ai due. In un post condiviso su Instagram si leggono le seguenti parole: “La storia tra Javier Martinez e Helena Prestes procede a gonfie vele. I due non hanno mai nascosto il desiderio di un figlio. Oggi convivono e sono davvero affiatati. Hanno volontariamente chiuso i contatti con gli altri coinquilini del Grande Fratello. Hanno fatto bene.” Nel frattempo, gli Helever si godono la loro storia d’amore nelle limpide acque del mar dell’Egitto.