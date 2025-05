Helena Prestes scaccia via ogni dubbio: dedica dolcissima per Javier Martinez sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è reduce da una vacanza da sogno con Javier Martinez. La coppia che sta insieme da tre mesi non si è più fermata dopo la fine del Grande Fratello, avvenuta lo scorso 30 aprile. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno vissuto ogni momento libero insieme. Dopo le vacanze a Recanati e Riccione, i due hanno fatto tappa in Egitto, dove hanno provato esperienza da brividi e passato giornate nel deserto e in barca. Una volta tornati in Italia, Helena Prestes e Javier Martinez si sono allontanati per alcuni giorni a causa di alcuni impegni di lavoro. Di qui, la nascita di alcuni pettegolezzi che accusavano la modella brasiliana di essere distante e fredda nei confronti del pallavolista argentino. In una storia pubblicata da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram si legge il seguente messaggio: “Non parla mai della coppia e non pubblica nulla di loro e se lo fa .. Le cancella subito dopo.”

Helena Prestes pubblica un messaggio dolcissimo per Javier Martinez

La modella brasiliana è finita al centro dei pettegolezzi come spesso capita ai personaggi del mondo dello spettacolo. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato un messaggio dolcissimo su X, rispondendo un po’ al gossip infondato che era circolato in rete. Nel post si leggono le seguenti parole: “Ho pensato, fammi postare una storia, perché mi manca il mio Javi, poi ho pensato perché devo postare se l’ho scritto su WhatsApp e posso parlare direttamente… Justin Bieber una volta ha detto “you dont need no mention” because he IS the mention … mi manca mio orso“. L’ex gieffina ha messo così a tacere le voci che la volevano distante e fredda nei confronti di Javier Martinez, facendo intendere che non le serve condividere le sue cose sui social per dimostrare il suo sentimento.