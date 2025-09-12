Helena Prestes sbarca a Sanremo: ecco cosa farà l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua il suo momento d’oro in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dov’è arrivata alla finale. La modella brasiliana ha scatenato i suoi fan con un annuncio postato nel suo profilo X, dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. La donna ha annunciato che presto debutterà come conduttrice. Ebbene sì, l’ex gieffina è pronta a mettersi nuovamente in gioco nelle vesti di madrina di una serata evento che si terrà a Sanremo. Nel post pubblicato da Helena Prestes nei suoi canali social si leggono le seguenti parole: “La magia della musica, la forza della condivisione, la gioia di guidare un festival che parla al cuore. Il 3 ottobre sarò al Teatro Ariston per condurre BordiGotti 2025. Vi aspetto sotto le luci di Sanremo”. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato i suoi fan, che non vedono l’ora di seguirla in questa nuova veste.

Helena Prestes e la rivelazione di Jessica Morlacchi

Nel frattempo, la compagna di Javier Martinez è finita al centro di un commento da parte di Jessica Morlacchi, che è stata ospite di Monica Setta nel suo programma Storie di donne al bivio in onda sui teleschermi di Rai 2. In questo frangente, l’ultima vincitrice del Grande Fratello ha raccontato alcuni retroscena in merito alla sua esperienza all’interno del reality show targato Mediaset, dichiarando in questo modo: “può capitare di andare fuori di testa, com’è successo a me e di dire delle parole forti. Io mi ricordo una cosa quando dissi ad Helena Prestes che sei una persona crudele. No, vabbè io quando ho visto questo video a casa .. Io le devo chiedere scusa ma si possono dire parole del genere? Le parole hanno un peso.”