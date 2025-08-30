Helena Prestes incanta a New York, ex gieffino commenta: “Proprio il tuo mondo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico. La modella brasiliana ha trascorso dieci giorni in America in compagnia di Javier Martinez, il compagno conosciuto all’interno del Grande Fratello. La donna ha scattato una nuova campagna pubblicitaria a New York per poi visitare i maggiori siti turisti del posto al fianco del fidanzato. In queste ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram. La donna ha condiviso un reel con dei momenti che ha passato nella città che non dorme mai con la seguente didascalia: “Quando cambi prospettiva, cambi il mondo”. Neanche a dirlo, il filmato ha scatenato la reazione da parte dei suoi fan e di un ex gieffino. Si tratta di Mattia Fumagalli, che ha scritto il seguente commento sotto il post dell’amica: “Versione america, che topperia. Proprio il tuo mondo”

Helena Prestes e la dedica d’amore per Javier Martinez

La 35enne, nel frattempo, ha scatenato i suoi fan nella giornata di ieri con una dedica d’amore per il compagno. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede mano nella mano a Javier Martinez davanti a Times Square. La donna ha condiviso il tutto con la seguente didascalia: “I migliori giorni!”. La modella brasiliana ci ha poi tenuto a smentire la partecipazione in un reality show brasiliano. La donna ha scritto un post nel suo profilo X dove ha smentito che presto prenderà parte alla nuova edizione de La fattoria che debutterà dal 15 settembre in Brasile.