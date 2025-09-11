Jessica Morlacchi torna a parlare di Helena Prestes: “Usate parole forti con lei”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jessica Morlacchi e Helena Prestes sono state le grande protagoniste dell’ultima edizione del Grande fratello, che tornerà in onda da fine settembre con la conduzione di Simona Ventura. La modella brasiliana e la cantante sono arrivate entrambe alla fine del reality show. Proprio in quel frangente le due non si erano risparmiate, arrivando a dirsele di tutti i colori davanti a tutta Italia. Da ricordare l’episodio del lancio del bollitore che portò la produzione a provvedimenti per entrambe. A distanza di tempo, Jessica Morlacchi è tornata a parlare della sua esperienza all’interno del Grande fratello. La cantante ha rilasciato un’intervista a Monica Setta nel suo programma Storie di donne al bivio dove ha parlato anche di Helena Prestes.

Jessica Morlacchi torna a parlare di Helena Prestes

Ospite del programma di Monica Setta, Jessica Morlacchi ha dichiarato le seguenti parole sulla sua esperienza al Grande fratello, che ha vinto: “può capitare di andare fuori di testa, com’è successo a me e di dire delle parole forti. Io mi ricordo una cosa quando dissi ad Helena Prestes che sei una persona crudele. No, vabbè io quando ho visto questo video a casa .. Io le devo chiedere scusa ma si possono dire parole del genere? Le parole hanno un peso.” Le due ex gieffine si sono rese protagoniste di diversi scontri all’interno della casa del Grande Fratello che ancora oggi sono nella mente dei telespettatori italiani. Oggi, le due sembrano aver gettato alle spalle i vecchi dissapori, ritrovando un rapporto.