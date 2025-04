Helena Prestes risponde ad Alfonso D’Apice: “Mi faccio una risata”, lui fa dietrofront

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana favorita per la vittoria si è classificata seconda, non riuscendo a vincere contro Jessica Morlacchi, data come l’underdog della finale. La donna ha fatto sognare il pubblico italiano grazie alla sua storia d’amore con Javier Martinez, conosciuto all’interno del programma. Proprio gli Helevier così si fanno chiamare in rete sono finiti al centro di una presunta frecciatina da parte di Alfonso D’Apice, che con loro ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello. In una diretta Instagram vista da 2 mila persone, l’ex concorrente napoletano ha dichiarato: “Io e Chiara stiamo benissimo, non abbiamo bisogno di fare storie, TikTok. Credo che chi faccia il contrario… forse tra di loro non va bene.”

Helena Prestes risponde alla frecciatina di Alfonso D’Apice: lui intanto smentisce tutto sui social

La presunta frecciatina di Alfonso D’Apice alle coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello è arrivata alle orecchie di Helena Prestes, la quale ha deciso di rompere il silenzio. La modella brasiliana ha pubblicato un post su X dov’è seguitissima scrivendo così: “Ci tengo a confermare che ho sempre fatto TikTok ho sempre fatto storie e mi piace un sacco condividere scherzare quei video se tutto. A chi pensa che a un bisogno solito ringrazio perché mi fai sempre fare una risata”. Nel frattempo, Alfonso D’Apice è già corso ai ripari pubblicando una storia su Instagram dove ha smentito che le sue parole fossero indirizzate agli Helevier o a Tommavi. Il napoletano ha scritto in questo modo: “Ancora a scrivere cazz*te! Il Gf è finito il 31 marzo. Facevo un discorso in generale, non si parlava di nessuno in particolare e nessuna frecciatina. Non siamo più concorrenti. Siete malati godetevi le vostre vite.”