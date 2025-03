Grande Fratello, ex gieffina stronca Javier Martinez e Helena Prestes: “Cosa televisiva”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eleonora Cecere, ex volto di Non è la Rai ha deciso di raccontare la sua esperienza nel reality e commentare le coppie nate all’interno del Grande Fratello. La donna ha deciso di ritirarsi lo scorso 28 ottobre visto che la sua assenza pesava molto sulla sua famiglia. Eleonora è stata ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più di Giada De Miceli, dove ha detto la sua sulle coppie nate all’interno della casa più spiata d’Italia. Eleonora Cecere ha parlato di Javier Martinez e Helena Prestes, dimostrando di non credere assolutamente al loro amore. L’ex volto di Non è la Rai ha dichiarato le seguenti parole: “Helena la chiamavamo la cavalla pazza. Non so dirti una definizione sulla loro storia ma spero che sia reale perché sono belli insieme. La verità? Al di fuori secondo me si perdono perché finisce tutto. E’ una cosa televisiva ma magari sbaglio. Quando si arriva verso la fine ci si arrampica su tutto.”

Grande Fratello, Eleonora Cecere fa una rivelazione su Yulia Bruschi e Luca Giglio

Intervistata da Non succederà più, Eleonora Cecere ha parlato anche di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi ma anche di Luca Giglio e Yulia Bruschi, con la quale ha un ottimo rapporto. L’ex gieffina ha riferito che inizialmente la dottoressa romana non voleva il senese per la grande differenza d’età. La donna ha dichiarato: “Lei era combattuta perché non sentiva un trasporto tale per iniziare una storia. Ma adesso lo vedo, magari mi sbaglio.” Su Yulia, invece, Eleonora ha detto che pensa tantissimo a Giglio e non vede l’ora di vederlo. La donna ha spiegato che la modella toscana non sarebbe tornata con il suo ex fidanzato ma è stata papazzata quando era intenta a riprendere le sue cose visto che abitavano insieme. L’ex volto di Non è la Rai ha concluso affermando che Yulia sta tifando affinché Giglio arrivi in finale.